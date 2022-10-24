Kültürün Işıkları programında bu hafta Araştırmacı Yazar Mustafa Gökçeoğlu tanıtılacak

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu iş birliğinde, Bayrak Radyosu’nda ülkemiz kültür sanatı ve sanatçılarını tanıtan programlar yanında çocuklara yönelik ülkemiz yazarlarının masallarının okunduğu programlar hazırlanıyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Bayrak Radyosu’nda Esin Küçük’ün program yapımcılığını üstlendiği, Radyoda Yaşam isimli programda, haftada bir pazartesi günleri saat 10.15’te Kültür Dairesi’nin işbirliğiyle Kültürün Işıkları isimli bölüm hazırlanıyor. Bu hafta, 24 Ekim Pazartesi günü saat 10.15’te Bayrak Radyosu’nda yayınlanacak Kültürün Işıkları isimli bölümde Araştırmacı Yazar Mustafa Gökçeoğlu tanıtılacak. Bu sene başında Şubat ayında kaybettiğimiz Mustafa Gökçeoğlu’nun hayatı ve çalışmaları hakkında bilgi verilecek programda Gökçeoğlu’nun eserlerinden bölümler de paylaşılacak.

Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmenleri Pervin Aremek ve Ceyhan Özyıldız’ın dönüşümlü olarak hazırladıkları Kültürün Işıkları bölümü her hafta Kültürün Ajandası ile başlıyor. Kültür Merkezi Yönetmenleri Kültürün Ajandası’nda Kültür Dairesi’nin etkinlikleri hakkında bilgi verdikten sonra, Kültürün Işıkları bölümünde ülkemiz sanatçılarını tanıtarak eserlerinden örnekler paylaşıyorlar.

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24/10/2022 09:29