Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu iş birliğinde, Bayrak Radyosu’nda ülkemiz kültür sanatı ve sanatçılarını tanıtan programlar yanında çocuklara yönelik ülkemiz masalları ve manilerinin okunduğu programlar hazırlanıyor.

Programlar https://brtk.net/canli-yayinlar/ isimli link ile https://onlineradiobox.com/cy/bayrakradyosu/?cs=cy.bayrakradyosu&lang=tr linklerinden yayın anında canlı olarak dinlenebiliyor.

Kültürün Işıkları

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Bayrak Radyosu’nda Esin Küçük’ün program yapımcılığını üstlendiği, Radyoda Yaşam isimli programda, haftada bir pazartesi günleri saat 10.15’te Kültür Dairesi’nin işbirliğiyle Kültürün Işıkları isimli bölüm hazırlanıyor. Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmenleri Pervin Aremek ve Ceyhan Özyıldız’ın dönüşümlü olarak hazırladıkları Kültürün Işıkları bölümü her hafta Kültürün Ajandası ile başlıyor. Kültür Merkezi Yönetmenleri, Kültürün Ajandası’nda Kültür Dairesi’nin etkinlikleri hakkında bilgi verdikten sonra, Kültürün Işıkları bölümünde ülkemiz sanatçılarını tanıtarak eserlerinden örnekler paylaşıyorlar. Ülkemiz şair ve yazarlarının tanıtıldığı ve şimdiye kadar eserlerinden örnekler paylaşılarak tanıtılan İsmail Bozkurt, Ali Nesim, Mustafa Gökçeoğlu, Nevzat Yalçın, Suna Atun, Ayşen Dağlı, Bener Hakkı Hakeri, Hikmet Afif Mapolar, Kamil Özay, Feride Hikmet’in ardından Kültürün Işıkları programında bu hafta 19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.15’te Oğuz Yoğrancıoğlu tanıtılacak.

Kültürün Masalları ve Manileri

Çelen Tehdit’in program yapımcılığını üstlendiği, Bayrak Radyosu’nda her pazartesi yayınlanan Günce programında, Kültür Dairesi işbirliği ile hazırlanan Kültürün Masalları ve Manileri bölümü saat 15.15’te başlıyor. Programda, Kültür Dairesi Bilgisayar Operatörü Nurperi Özgener, Girne Halk Kütüphanesi Sorumlusu Rukiye Kaymak ile Akdoğan Halk Kütüphanesi Personeli Mine Demirci dönüşümlü olarak Kıbrıs Türk masal ve manilerinden örnekler sunuyor. Kültürün Masalları ve Manileri bölümünde, Aralık ayına kadar Gölge Oyunu Sanatçısı ve Araştırmacı Yazar Mehmet Ertuğ’un derleyip Ertuğ Yayınları’ndan yayınladığı Kıbrıs Türk “Mesel” Dizisi’nden masallar okundu. Programın bu hafta 19 Aralık 2022 Pazartesi saat 15.15’te yayınlanacak bölümünde ise Girne Halk Kütüphanesi Sorumlusu Rukiye Kaymak’ın sesinden Araştırmacı Yazar Oğuz Yorgancıoğlu’nun Kıbrıs Türk Folklorundan Derlemeler Masallar isimli kitabından Adam Olacak Çocuk isimli masal paylaşılacak. Kültür Dairesi’nin BRTK Bayrak Radyosu işbirliğinde hazırlanan Kültürün Masalları ve Manileri programının ilerleyen bölümlerinde Mustafa Gökçeoğlu’nun derlediği masal ve manilere de yer verilecek.

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15/12/2022 15:41