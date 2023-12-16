Kulüp başkanlarından Meler'e geçmiş olsun ziyareti

Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ile bazı kulüp başkanları, saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i Selçuk'taki evinde ziyaret etti.

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16/12/2023

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Kulüp başkanlarından Meler'e geçmiş olsun ziyareti


Koç ve beraberindekiler, sabah saatlerinde hakem Meler'in Pamucak Tur Sitesi'ndeki evine geldi.

Basın kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Ali Koç, gazetecilere açıklama yaptı. Koç, hakem Meler'in moralinin her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtti.

"Bu ziyaretin reklamı olmaz. Ziyarete geldik, hocamıza 'geçmiş olsun' dedik, ailesiyle tanıştık. Hocamızın durumunu iyi bulduk. Her geçen gün daha iyiye gidiyor."

Koç, hakem Meler'in maçlara çıkma kararını verip vermediği yönündeki soruya yanıt verdi.

"Bence zamanı gelince doğru kararı verecektir. Kolay değil, olayın üstünden birkaç gün geçti. Bu işin ilacı da zaman. Eminim sağlıklı kararı doğru zamanda verecektir."

16/12/2023 18:55
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TAGS: Kulüp başkanlarından Meler’e geçmiş olsun ziyareti
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