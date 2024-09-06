Kulüp bulamayan Martial ile sürpriz görüşme

Manchester United ile yollarını ayıran Anthony Martial, henüz bir kulüple anlaşmaya varmadı. Fransız futbolcuya, Brezilya ekibi Flamengo'nun talip olduğu ve futbolcuyla ilk teması kurduğu iddia edildi.

2015'ten bu yana bonservisi Manchester United'da olan Anthnoy Martial, İngiliz ekibine yaz başında veda etmişti. Henüz bir kulüple anlaşmayan 28 yaşındaki futbolcu için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

FLAMENGO, MARTIAL İLE TEMASA GEÇTİ



Fabrizio Romano'nun haberine göre Flamengo, Pedro'nun sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasının ardından Anthony Martial'i gündemine aldı. Haberde Brezilya ekibinin, Fransız futbolcuyla temas kurduğu ve görüşmelere başladığı belirtildi.

MANCHESTER UNITED KARNESİ



Anthony Martial, Manchester United kariyerinde toplam 317 maça çıktı. Martial bu karşılaşmalarda 90 gol ve 47 asistlik skor katkısı verdi.