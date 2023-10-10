Kulüp rekoru kırıldı; Galatasaray'a 200 milyon TL'lik gelir

GS Store mağazaları yeni sezonun ilk 4 ayında 200 milyon TL'ye yakın kâr elde ederek rekor kırdı. Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak tasarlanan çubuklu formanın satışa çıkmasıyla gelirini katlamayı hedefliyor.

Galatasaray'da bir önceki Burak Elmas başkanlığındaki yönetim forma siparişini minimum seviyede tuttuğu için taraftarın talepleri karşılıksız kalmış ve geçen sezon boyunca mağazacılıktan sadece 160 milyon TL gelir gelmişti.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; yeni sezonun ilk 4 ayında GS Store mağazaları 200 milyon TL'ye yakın kâr elde ederek kulüp rekoru kırdı.



Cumhuriyet'in 100. yılına özel tasarlanan sarı kırmızı çubuklu forma ise 29 Ekim'de satışa sunulacak. Fiyatı 2 bin 600 TL olarak belirlenen üründen önemli bir gelir elde edilmesi bekleniyor.