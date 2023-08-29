Kulüpler anlaştı: Romelu Lukaku yeniden Serie A'da

İtalya Serie A ekiplerinden Roma yeni golcüsünü duyurmaya hazırlanıyor.



Maurico Pochettino yönetiminde yeni bir yapılanmaya başlayan Chelsea'de kadroda düşülmeyen Romelu Lukaku, geçtiğimiz sezonda olduğu gibi yeni sezonda da Serie A'da forma giyecek.



Athletic'te yer alan haberde Chelsea ve Roma'nın Transfer için anlaşmaya vardığı belirtildi.



Geçtiğimiz sezon Inter'de oynayan Romelu Lukaku, yeni sezonda Roma forması giyecek.

Jose Mourinho, ManU'ya transfer etmişti

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United'da görev yaptığı dönemde Romelu Lukaku'yla çalışmıştı.



Premier Lig'de bonservisine en çok bonservis ödenen isimlerden olan Lukaku, 2021/22 sezonunda Chelsea'ye döndü.



Geride kalan sezonda Inter'de 37 maçta süre alan Romelu Lukaku, 14 gol ve 7 asist kaydetti.