Kulüpler Birliği’nden hakem boykotuna destek

Kulupler Birliği, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemcileri Derneği’nin “maçlara çıkmama” kararına destek verdi.

Yapılan Açıklama şöyle

SPOR KAMUOYUNA;

Kulüpler Birliği olarak bugün Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemcileri Derneği’nin “maçlara çıkmama” kararı ile ilgili açıklaması Devlet erkanı tarafından sporumuza verilen değerin bir göstergesidir. Futbolun paydaşlarından olan Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemcileri Derneğine desteğimizin tam olduğunu , yapılacak herhangi bir protestoya Kulüpler Birliği olarak tam destek vereceğimizi tüm spor kamuoyuna bilgisine sunarız.

Kulüpler birliği başkanı Aytaç Karavezirler

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04/07/2022 13:42