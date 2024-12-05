Kulüpler Dünya Kupası'na geri sayım: 82 bin kişilik stadyumda dev final
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar bugün belli olacak. 32 takımlı formatla ilk kez düzenlenecek turnuvaya ABD ev sahipliği yapacak.
05/12/2024
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. Gelecek yıl düzenlenecek turnuva öncesinde turnuvada grup kuraları bugün çekilecek.
32 takımlı yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek turnuva 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında oynanacak.
TURNUVA FORMATI | Turnuvada 6 konfederasyondan 32 kulüp yer alacak. Dörderli 8 gruba ayrılacak takımlar, tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek. Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.
Kura çekimi öncesi torbalar şu şekilde:
- 1. torba: Manchester City (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Flamengo, Palmeiras, Fluminense (Brezilya), River Plate (Arjantin)
- 2. torba: Chelsea (İngiltere), Borussia Dortmund (Almanya), Inter, Juventus (İtalya), Porto, Benfica (Portekiz), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya)
- 3. torba: Al Hilal (Suudi Arabistan), Ulsan (Güney Kore), Al Ahly (Mısır), Wydad (Fas), Monterrey, Leon (Meksika), Boca Juniors (Arjantin), Botafogo (Brezilya)
- 4. torba: Urawa Red Diamonds (Japonya), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri), Esperance (Tunus), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika), Pachuca (Meksika), Seattle Sounders, Inter Miami (ABD), Auckland City (Yeni Zelanda)
İşte turnuvaya ev sahipliği yapacak stadyumlar:
Bank of America Stadyumu
Kapasite: 73 bin 504
Camping World
Kapasite: 65 bin 438
Hard Rock Stadyumu
Kapasite: 67 bin
Audi Field
Kapasite: 20 bin
Inter&Co Stadyumu
Kapasite: 25 bin
Lincoln Financial Field
Kapasite: 69 bin
Lumen Field
Kapasite: 69 bin
Mercedes-Benz Stadyumu
Kapasite: 75 bin
Rose Bowl Stadyumu
Kapasite: 92 bin 542
MetLife Stadyumu
Kapasite: 82 bin
* 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın finali burada oynanacak.
TQL Stadyumu
Kapasite: 26 bin