Kulüpler Dünya Kupası'na geri sayım: 82 bin kişilik stadyumda dev final

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar bugün belli olacak. 32 takımlı formatla ilk kez düzenlenecek turnuvaya ABD ev sahipliği yapacak.

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05/12/2024

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Kulüpler Dünya Kupası'na geri sayım: 82 bin kişilik stadyumda dev final

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. Gelecek yıl düzenlenecek turnuva öncesinde turnuvada grup kuraları bugün çekilecek.

32 takımlı yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek turnuva 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında oynanacak.

TURNUVA FORMATI | Turnuvada 6 konfederasyondan 32 kulüp yer alacak. Dörderli 8 gruba ayrılacak takımlar, tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek. Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

Kura çekimi öncesi torbalar şu şekilde:

  • 1. torba: Manchester City (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Flamengo, Palmeiras, Fluminense (Brezilya), River Plate (Arjantin)
  • 2. torba: Chelsea (İngiltere), Borussia Dortmund (Almanya), Inter, Juventus (İtalya), Porto, Benfica (Portekiz), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya)
  • 3. torba: Al Hilal (Suudi Arabistan), Ulsan (Güney Kore), Al Ahly (Mısır), Wydad (Fas), Monterrey, Leon (Meksika), Boca Juniors (Arjantin), Botafogo (Brezilya)
  • 4. torba: Urawa Red Diamonds (Japonya), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri), Esperance (Tunus), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika), Pachuca (Meksika), Seattle Sounders, Inter Miami (ABD), Auckland City (Yeni Zelanda)

İşte turnuvaya ev sahipliği yapacak stadyumlar:

Bank of America Stadyumu

Kapasite: 73 bin 504

Camping World

Kapasite: 65 bin 438

Hard Rock Stadyumu

Kapasite: 67 bin

Audi Field

Kapasite: 20 bin

Inter&Co Stadyumu

Kapasite: 25 bin

Lincoln Financial Field

Kapasite: 69 bin

Lumen Field

Kapasite: 69 bin

Mercedes-Benz Stadyumu

Kapasite: 75 bin

Rose Bowl Stadyumu

Kapasite: 92 bin 542

MetLife Stadyumu

Kapasite: 82 bin

* 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın finali burada oynanacak.

TQL Stadyumu

Kapasite: 26 bin

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TAGS: haber, kıbrıs
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