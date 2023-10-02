Kulüplerarası Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakası gerçekleştirildi

KKTC Cimnastik Federasyonu faaliyetlerine aralıksız devam ederken, Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü, Ada Cimnastik Kulübü, Erbulut Cimnastik Kulübü, Ayel Cimnastik Kulübü ve Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nün katılımıyla, Kulüplerarası Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakası gerçekleştirdi.

İstanbul’da düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakasına gidecek sporcuların belirlendiği Kulüplerarası Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakası başarılı bir şekilde tamamladı.

Erbulut Cimnastik Kulübü’nden Nida Toko’nun 1. tamamladığı Kulüplerarası Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakası’nda ilk 10’a giren ve İstanbul’a gitmeye hak kazanan sporcular ile kulüpleri şu şekilde:

1. Nida Toko 67.70 Erbulut Cimnastik Kulübü

2. Aslı Aslı. 65.85 Lefkoşa Cimnastik Kulübü

3. Elvin Altındağ. 62.05 Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü

4. Pembe Kofalı 59.15. Erbulut Cimnastik Kulübü

5. Evre Aktolga. 58.15. Erbulut Cimnastik Kulübü

6. Nefes Kocadayı. 50.95. Lefkoşa Cimnastik Kulübü

7. Güzin Aktaşlı. 49.70. Lefkoşa Cimnastik Kulübü

8. Era Hocaoğlu. 49.30. Erbulut Cimnastik Kulübü

9. Enejan Rozymbayeva 49.25. Erbulut Cimnastik Kulübü

10. Milara Oronova 48.35. Ayel Cimnastik Kulübü