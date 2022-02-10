Kulüplerden dev harcama... FIFA transfer raporunu açıkladı

Pandemi sebebiyle 2021'de büyük gelir kaybı yaşayan futbol dünyası, eski alışkanlıklarına dönmeye başladı. Kış transferinde 1 milyar Dolar barajını aşan kulüpler, pandemi öncesindeki harcama seviyesini yakaladı.

Futbol ekonomisi pandemi öncesi dönemindeki harcamalara dönüyor.



- Ocak döneminde kaç transfer oldu?



Futbolun patronu FIFA, kış transfer döneminin raporunu açıkladı. Ocak ayında 3 bin 354 futbolcu kulüp değiştirirken, yapılan transferlerin sayısı 2021'e göre yüzde 28 artış gösterdi.



- Transfere ne kadar harcama yapıldı?



Bonservis harcamaları ise pandemiden önceki son transfer dönemine yaklaştı. 1 milyar 30 milyon Dolar'lık bonservis harcaması yapan kulüpler, 1 yıllık aranın ardından 1 milyar Dolar sınırını aştı.



Pandemi sebebiyle gelir kaybı yaşayan kulüpler Ocak 2021'de 500 milyon Dolar'lık transfer yapmıştı.



- Zirvede İngiltere Premier Lig yer alıyor



En çok harcama yapan ülke ise yine İngiltere oldu. Premier Lig kulüpleri transferler için 349 milyon Dolar ödedi.



İkinci sırayı ise 113 milyon Dolar ile İtalya alırken, İspanya 111 milyon Dolar harcadı.



- En pahalısı Dusan Vlahovic



Kış transferinin en pahalı futbolcusu Dusan Vlahovic oldu.



Juventus kariyerine golle başlayan Sırp forvet, 75 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle zirvede yer aldı.

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10/02/2022 09:49