Kum dolu kovayı çevirmek gibi! 65 kişiye mezar olan hoteli böyle tarif etti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ilkinde yıkılan ve 65 kişinin yaşamının yitirdiği İsias Hotel'le ilgili detaylar dehşete düşürdü. Deprem sonrası Adıyaman'da incelemelerde bulunan Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, İsias Hotel'in yıkıldıktan sonraki görüntüsünü "Sanki kum dolu kovayı çevirdikten sonra kumun yayılış şekli gibi" sözleriyle tarif etti...

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, 25 kişilik ekiple yaklaşık 7 aydır depremin yıkıp geçtiği bölgede incelemelerde bulunuyor.

Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü de olan Altunışık, cumhuriyet başsavcılıklarınca, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görevlendirmesiyle ölümlerin yaşandığı 500’e yakın binada inceleme yaptıklarını söyledi.

Altunışık, görevlendirildiklerinden beri 25 kişilik ekiple yaklaşık 7 aydır uğraştıkları yüzlerce dava dosyasından bazılarına ilişkin raporları tamamladıklarını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

“1 ekip, 1 haftada ancak 1 dosyaya yapabiliyor çünkü yıkılan bir binada bazen onlarca, yüzlerce can kaybı meydana gelmiş olabiliyor. Çuvallarca veri, kağıt, dosya, video, tutanak ve kanıtlar bulunmakta.

Geniş bir ekiple hassas şekilde çalışarak, suçlu varsa binanın yıkılmasına neden olan parametreleri belirli başlıklarla ortaya koyuyor, binanın ruhsat tarihi, yapı kullanma izni, yapı denetim belgeleri, zemin ve malzeme özellikleri, projesinin yapıldığı yılda yürürlükteki yönetmeliğe uygunluğuna kadar tüm detaylarıyla ele alıyoruz.

Ayrıca bina yıkıldıktan sonra binanın başında inceleme yapıp bilirkişi raporu tutanların dosyalarını inceleyip, genel kanaat oluşturmaya çalışıyoruz.”

Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık

KUM DOLU KOVAYI TERS ÇEVİRİR GİBİ

Adıyaman’daki İsias Hotel ve Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi’ne ait bilirkişi dosyalarındaki raporların tamamlanarak bir süre önce cumhuriyet başsavcılığına iletildiğini anımsatan Altunışık şunları kaydetti:

“Isias Hotel önce konut olarak projelendirilip yapılıyor. Kaba inşaatı bittikten sonra bir süre binanın inşaatına ara veriliyor, sonra da hotele çevriliyor. Fakat bu geçen sürede yönetmelik değişiyor.

Binanın ilk ruhsat tarihinde tabi olduğu yönetmelik ile hotele çevrilip, kullanım amacı değiştiği tarihte tabi olduğu yönetmelik farklı. Binanın projeleri, değişen yönetmeliğe göre kontrol edilmemiş. İsias Hotel’de karot değerleri ilgili tarihteki yönetmeliği sağlamıyor.

Hotelin yıkıldıktan sonraki görüntüsü, sanki kum dolu kovayı çevirdikten sonra kumun yayılış şekli gibi olmuş. Binanın yıkılış şeklinin, kovayı kaldırdıktan sonra kumun yayılış şekli gibi olduğunu görebiliyorsunuz.”