Kumarhane çalışanı para çaldı, şef darp etti

Girne’de faaliyet gösteren bir casinoda kasiyer olarak çalışan Turgut Katırcı, iş yerine ait 140 bin dolar parayı sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Öte yandan aynı casinoda şef olarak çalışan Sedat Aktaş ise Turgut Katırcı'yı darp edip parasını alıkoyduğu gerekçesi ile tutuklandı

KAMALI HABER

MAKİNENİN AÇIĞINI BULDU

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Serhan Özcü, zanlının müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklandığını söyledi. Özcü, Girne’de faaliyet gösteren bir casinoda kasiyer olarak çalışan zanlının 2021 yılı Mayıs-Ekim ayları arasında, slot makinesi oyun sisteminde bulduğu bir açığı kullanarak, suç ortağı M.S. isimli aranan şahsın oyun kartına fazladan para yükleyerek, bu yolla 140 bin dolar para sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini belirtti. Meseleyle ilgili aranan bir şahıs, incelenecek kamera görüntüleri ve evraklar olduğunu kaydeden

DARP ETTİ, ZORLA SENET İMZALATIP PARASINA EL KOYDU

Mahkemede mesele ile ilgilişahadet veren Girne Adli Şube’de görevli Polis çavuşu Umut Demir, olayla ilgili olguları aktardı. Demir, Girne’de faaliyet gösteren bir casinonun güvenlik şefi olan zanlının 7 Ekim 2021 tarihinde casinodaki ofisin içerisinde Turgut Katırcı’nın karnına yumruk vurup, “keserim seni benim paramı vereceksin”diyerek, tehdit ettiğini söyledi. Polis, zanlının daha sonra iki kişiyle birlikte Turgut Katırcı’yı yanına alıp kendisine ait araçla, Katırcı’nın aracının park edildiği yere gittiğini söyledi. Demir, zanlının ve yanındaki iki aranan şahsın Katırcı’ya ait BMW marka aracı aldıklarını, daha sonra bir tasdik memuruna gittiklerini ifade etti. Polis çavuşu Umut Demir, zanlının T.G. isimli şahıs vekil olacak şekilde, Katırcı’ya vekaletname imzalattığını söyledi. Polis, zanlının daha sonra Katırcı’yı otele geri götürdüğünü, cep telefonunu alıp, bankacılık işlemiyle onun hesabından 16 bin 400 lirayı casinonun hesabına aktardığını belirtti. Polis, zanlının ayrıca Katırcı’ya her biri 10 bin dolar tutarında 14 senet imzalattığını da açıkladı. Demir, zanlının yanındaki iki kişiyle birlikte Katırcı’yı yanına alarak, onun eşinin aracını almaya gittiklerini, mazda marka aracı aldıklarını ifade etti. Polis, zanlıların son olarak, Katırcı’nın evine gittiklerini, evde bulunan 12 bin TL nakit parayı aldıklarını açıkladı. Polis çavuşu Umut Demir, soygun, darp suçlarıyla ilgili soruşturmanın yeni başladığını, aranan emareler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca aranan şahıslar bulunduğunu da belirtti.

Her iki zanlı da 3'er gün tutuklu kalacak

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08/10/2021 21:07