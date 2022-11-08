Kumarhane denetimlerinde 23 kişi aleyhine yasal işlem

Girne’de bölgesindeki üç ayrı kumarhanede yapılan denetimlerde 23 kişi aleyhine yasal işlem başlatıldı.

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08/11/2022

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Kumarhane denetimlerinde 23 kişi aleyhine yasal işlem

Girne’de bölgesindeki üç ayrı kumarhanede yapılan denetimlerde 23 kişi aleyhine yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün Girne Polis Müdürlüğü ekiplerinin Girne bölgesindeki üç ayrı kumarhanede yaptığı denetimlerde kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 23 kişi tespit edildi.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılırken polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.

08/11/2022 12:14
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TAGS: Kumarha, girne, polis, denetim
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