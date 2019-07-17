Kumarhanede Hırsızlık: 2 Tutuklu

KUMARHANEDE HIRSIZLIK: 2 TUTUKLU

Girne'de faaliyet gösteren bir kumarhanede, oyun makinesi üzerinde bulunan Murat Gönen’e ait cep telefonu çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.E. (E-32) ve M.A.(E-24) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Diğer polisiye haberler:

GAZİMAĞUSA’DA 19 MARTON GÜMRÜKSÜZ SİGARA…

Gazimağusa’da aracında 19 karton kaçak sigara bulunan 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bültenine göre dün, Polis Müdürlüğü Suçla Operasyonel Mücadele Ekipleri tarafından Kızılırmak Sokak üzerinde şüpheli görülen A.K.’nin (E-40) kullanımındaki araç içerisinde yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş 19 karton muhtelif marka sigara bulundu. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

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GAZİMAĞUSA’DA KASTİ HASAR

Gazimağusa’da Gündoğdu Sokak’ta faaliyet gösteren bir iş yeri önünde park halindeki, Ahmet Selek’e ait aracın sürücü koltuğu yanıcı madde dökülerek ateşe verildi.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S. A. (E-24) ve M. Ü.(E-22) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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GAZİMAĞUSA’DA HİNTKENEVİRİ TASARRUFU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da dün A.R.’nin (K-25) kalmakta olduğu yurt odasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

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YENİBOĞAZİÇİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Yeniboğaziçi’nde dün Ş.S.’nin (E-32) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile saksı içerisinde ekili 1 kök kurumuş ve 1 kök canlı olmak üzere hintkeneviri türü uyuşturucu bitki bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

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SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ… İZİNSİZ İKAMET EDEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, 16-17 Temmuz tarihleri arasında suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu Gazimağusa’da, “KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri” tespit edilen 3 kişiyi tutukladı.