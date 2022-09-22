Kumarhanede parayı yedi, ‘soyuldum’ deyip polise gitti

Girne’de bir taksi şoförü, geçtiğimiz gün polise başvurarak Afrika kökenli bir şahıs tarafından bıçak zoruyla soyulduğunu ifade ederek şikayetçi oldu. Polisin detaylı araştırması sonucunda olayın öyle olmadığı ortaya çıktı.

Girne’de taksi şoförlüğü yapan 24 yaşındaki E.Ş. dün sabah saatlerinde polise giderek araçta siyahi bir şahsın Bufavento Kalesi mevkinde bıçakla kendisini tehdit ettiğini ve arabadaki 11 bin 200 TL parayı sirkat ettiği şikayetinde bulundu.

Polis verilen ifadeden şüphelenerek konuyu detaylı bir şekilde araştırmaya başlayınca olayın iç yüzü ortaya çıktı.

Haber Kıbrıs’ın polis kaynaklarından edindiği bilgiye göre 24 yaşındaki taksi şoförünün aslında bir saldırıya uğramadığı işyerine ait parayı kumarhanede harcadığı ardından da polise gidip yalan beyanda bulunduğu ifade edildi.

Polisin taksi şoförü E.Ş.’ya hayali suç işleme ve yalan beyandan dava okuyacağı öğrenildi.

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22/09/2022 12:25