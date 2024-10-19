Kumarhanede rahatsızlandı, aracına bindirildiği sırada hayatını kaybetti

Gazimağusa'da faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde dün saat 23.00 sıralarında aniden rahatsızlanan Güney Kıbrıs'ta sakin 89 yaşındaki Loizos Kosma, otelin önünde bulunan aracına bindirildiği sırada yaşamını yitirdi. Polisten verilen bilgiye göre, Kosma'nın cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.





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