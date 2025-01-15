Kumarhanede sahte para tedavüle süren kişi tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kumarhanede dört adet 100’lük banknottan oluşan toplam 400 ABD doları parayı tedavüle süren kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, E.V. (E-40), saat 01.00 sıralarında, sahte olduğuna inanılan HH 17959185 A, HH 17958742 A, HH 17958736 A ve HH 17958738 A seri numaralı 4 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 400 ABD doları parayı, kumar oynamak için tedavüle sürdü.

Olay, polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, E.V. tespit edilerek tutuklandı, paralar da emare olarak alındı.

-Gönyeli’de mülke tecavüz eden kişi ikamet izinsiz çıktı

Gönyeli’de Sazlıca Sokak’ta dün saat 23.00 sıralarında M.S.A.(E-30), bir şahsa ait apartman dairesinin camını, ikametgah içerisinde cürüm işlemek kastıyla açıp, mülke tecavüz etti.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs olay yerinde polis ekipleri tarafından suçüstü tespit edilerek, tutuklandı.

M.S.A.’nın muhaceret kontrolünde ise, ikamet izinsiz olduğu belirlendi.

-Çevreye rahatsızlık veren kişi tutuklandı

Alsancak’ta kamuya açık bir yerde dün saat 23.30 sıralarında, 236 miligram alkollü içki tesiri altındaki S.Ç.(E-28), yüksek sesle bağırıp çağırarak, çevreye rahatsızlık verdi. Suçüstü tespit edilen S.Ç., tutuklandı.

-İkamet izinsiz üç kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz üç kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.