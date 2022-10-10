Kumarhaneden oyun fişi çalan zanlı mahkemede!

Casino içerisinden oyun fişi çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Main Fayez Ahmed Aby Shaikha mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Nacit Akmansoy olayla ilgili bulguları aktardı.

Nacit Akmansoy, huzurda bulunan zanlı Main Fayez Ahmed Aby Shaikha’nın 15 Eylül 2022 tarihinde Girne’de faaliyet gösteren Casino içerisinde müşteri olarak bulunduğu esnada konu işletmeye ait bir adet 100 ABD doları karşılığı olan oyun fişini, oyun oynadığı sırada oyun masası üzerinden alıp, çaldığının kamera görüntülerinden tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının olaydan sonra yine ayni Casino’ya 8 Ekim 2022 tarihinde giderek, olay tarihinde sirkat etmiş olduğu konu fişi bozdurmak istediği esnada tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

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10/10/2022 16:57