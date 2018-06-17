Kumarhaneden sokağa, sokaktan mahkemeye

Havadis'ten Devrim Demir'inm haberine göre, Girne Turizm Limanı’ndan turist olarak 30 Mayıs’ta ülkeye giriş yapan ve parası olmadığı için bir haftadır Kervansaray bölgesinde sahilde yattığı tespit edilen zanlı D. B., şikayet üzerine önceki gün sahilde uyuduğu esnada polisler tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Yapılan ilk sorgulamasında parasını kumarda kaybettiğini ve hesabına para havale edilmesi beklediğini iddia eden zanlı tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ve iddiaların araştırılması gerektiğini belirterek zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

“Derbederlik” suçunu kabul etmedi

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Anıl Derindağ, zanlının ‘Derbederlik’ suçundan tutuklandığını anlattı.

Derindağ, zanlının bir haftadan bu yana Kervansaray bölgesinde sahilde uyuduğu yönünde yapılan şikayet üzerine tutuklandığını, yapılan sorgulamada ülkeye 30 Mayıs’ta Girne Turizm Limanı’ndan giriş yaptığı yönünde beyanda bulunduğunu ve sahilde 3 gündür yattığı yönünde ifade verdiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın henüz yeni başladığını ifade ederek zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

“Ben derbeder değilim”

Tutukluluk talebinin ardından söz hakkı alan zanlı , polisin suçlamasını ret ederek, “Söylenenler tam doğru değil, kumarda paramı kaybettim otel param kalmayınca sahilde yattım. Kumarhaneden alkollü çıkmıştım, 4 aydır ben bu adaya giriş çıkış yapıyorum, Pazartesi iş görüşmem var. İçerde kalmak istemiyorum, bugün hesabıma para havale edilecek” sözlerini kullandı.