Kumarhaneye Giremeyen Şahıs, Yaşını Büyütüp Sahtekarlık Yaptı

İskele’de yaşanan bir sahtecilik olayı polis tarafından ortaya çıkarıldı. 09.11.2024 tarihinde, F.K. (K-23)’nin, 25 yaşından küçük olduğu için kumarhaneye giriş yapamadığı gerekçesiyle, adına düzenlenen pasaporttaki doğum tarihini değiştirdiği tespit edildi. Sahte doğum tarihiyle kumarhaneye giriş yapmak için giriş kartı aldığı ve sahtekârlıkla kayıt temin ettiği belirlendi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen M.Z.K. (K-38) ve B.Z. (K-20) tutuklandı. Ayrıca, F.K.’nin “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu ve Amme Fesatçılığı” suçlarından Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak bulunduğu öğrenildi.

Polis soruşturmasının devam ettiği açıklandı.