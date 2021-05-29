Kumarhaneye Müşteri Olarak Alınan 54 Kişiye Yasal İşlem
KKTC VATANDAŞLARININ GİRMESİ VE DIŞARIDAN MÜŞTERİ ALINMASI YASAK OLDUĞU HALDE KUMARHANEYE MÜŞTERİ OLARAK ALINAN 54 KİŞİ İÇİN YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
29/05/2021
Polisin sokağa çıkma yasağı kapsamında dün ve bugün ülke genelindeki denetimlerinde, 54 kişinin kumarhaneye müşteri olarak alındığı ve ayrıca 9 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Polis’ten yapılan açıklamaya göre, salgın önlemleri çerçevesinde 23.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağını uymayan 9 kişi hakkında, KKTC vatandaşlarının girmesi ve Sağlık Bakanlığı taahhütnamesine göre dışarıdan müşteri alınmasının yasak olduğu halde kumarhaneye müşteri olarak alınan 54 kişi hakkında ve kumarhane işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldı.