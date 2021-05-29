Kumarhaneye Müşteri Olarak Alınan 54 Kişiye Yasal İşlem

KKTC VATANDAŞLARININ GİRMESİ VE DIŞARIDAN MÜŞTERİ ALINMASI YASAK OLDUĞU HALDE KUMARHANEYE MÜŞTERİ OLARAK ALINAN 54 KİŞİ İÇİN YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

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29/05/2021

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Kumarhaneye Müşteri Olarak Alınan 54 Kişiye Yasal İşlem

Polisin sokağa çıkma yasağı kapsamında dün ve bugün ülke genelindeki denetimlerinde, 54 kişinin kumarhaneye müşteri olarak alındığı ve ayrıca 9 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Polis’ten yapılan açıklamaya göre, salgın önlemleri çerçevesinde 23.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağını uymayan 9 kişi hakkında, KKTC vatandaşlarının girmesi ve Sağlık Bakanlığı taahhütnamesine göre dışarıdan müşteri alınmasının yasak olduğu halde kumarhaneye müşteri olarak alınan 54 kişi hakkında ve kumarhane işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldı.

29/05/2021 13:47
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TAGS: Sokağa çıkma yasağı, polis, denetim, kumarhane
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