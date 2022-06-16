Kumarhaneye sahte para vermekle suçlanıyor
16/06/2022
Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde bulunan M.K.(E-34)’nin, 16.06.2022 tarihinde, saat 03:00 sıralarında tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 50’lik banknotlardan oluşan KB16736741L, KB46029773L, KB68529766L, KB16718748L, KB16718749L, KB68518165L, KB46036217L, KB46018595L ve KB30929520L seri numaraları, 9 adet (Toplam 450 ABD Doları) ABD dolarını konu işletmeye verip tedavüle sürdüğü tespit edildi.
Polis soruşturmasına etki etmemesi için zanlı hakkında 1 gün tutukluluk emri alındı.