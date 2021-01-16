Kumbarımız yok! Mücadele eden doktorlarımız var!

“Yanardağ faaliyete geçmeden önce yer kabuğunun çatlaklarından biriken gazları, buharları fırlatır. Bunlar yeryüzüne çıkarken tıslama veya ıslık benzeri ses çıkarırlar.

Ve gittikçe tıslamanın, ıslık sesinin şiddeti artıyorsa tedbir gerekir.

O tedbir de bir an önce o bölgeden uzaklaşmaktır.

Yanardağdan tıslama ve ıslık sesinin kesilmesi iyiye de kötüye de işaret olabilir.

Yanardağın derinlerdeki faaliyetleri bitmiştir, tehlike geçmiştir .

Ama bugün yerel vaka sayısındaki artış yanardağın patlamak üzere olduğunu gösterir.

Yani, tıslama veya ıslık sesi geçti diye sevinmeyin, en büyük tehlike geliyor demektir.

Bugün saptanan 28 yerel vaka ile ıslık sesi kesilmiştir.

O halde toplu halde tehlikeden uzaklaşmanız gerekiyor.

Diğer bir değişle en az iki haftalık kısmi KAPANMANIN zamanı gelmiştir, hatta geçiyor bile.”

Yukarıda yazanlar Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi ve Koronavirüsle mücadelede başı çeken doktorlardan biri olan Mustafa Akansoy’a ait.

Başınız ağrır, göğsünüz sıkışır…. doktora gidersiniz. Doktor size birtakım ilaçlar yazar ve kullanırsınız. Çünkü sorununuz sağlık alanında ve bunu tedavi edebilecek tek kişinin “doktor” olduğunu bilirsiniz. O ilaçları içmeye başlar ve rahatlarsınız. Bunu yapmazsanız daha kötü olacağınızı da bilirsiniz.

…..

Dün gece evimizde kumbaramızı kırdık.

İnanmayacaksınız ama içinden yaklaşık 800 TL çıktı…

Elimize geçen bozuklukları zaman zaman içine attık…

Artık dolmuştu…

Biriktirmiştik…

Evet biriktirdik…

Devletler de böyle olmalı…

Bir kumbarası olmalı…

Zor zamanlarda bu kumbarayı kırabilmeli…

Az da olsa bozukluklarını verebilmeli…

A planı B planı hatta Z planı olmalı…

Ve tabi ki bunları yapabilecek planlayıcılar..

Hep söylemez miyiz?

İnsan yarın ne olacağını bilemez…

Devlet de bilemez…

Ama yıllarca bozukluklarını atabileceği bir kumbarası olabilir…

Bizde olmadı olamadı…

Belki bu süreçten sonra başa gelen kişiler , bir kumbara ihtiyacını göz önünde bulundurur..

Neden olamadığını, sebeplerini de ortaya koyarak….

…….

Gelelim doktorumuzun yazdıklarına…

Diyoruz ki 2 hafta kapanırsak ekonomi çöker…

Daha önce bu korkuyu ve durumu yaşadık çünkü…

Biliyoruz…

Ama unutmayın. Daha önce biz 2 hafta değil aylarca kapandık…

Görüldüğü üzere bulaş durumu arttı…

Bir hatırlayın…

Güneyde 24 vaka çıktığında , ağzımız kulaklarımıza gelmişti…

Şimdi vaka sayıları 300,400,500 hatta 700…

Sağlık sistemimiz çöktü diyor Güney…

İngiltere…

İtalya…

Biz de bu durumu kaldıramayız…

Sistemimiz çöker …

Ölenlerimiz olur…

Kapanmazsak virüs bulaşıp herhalukarda 2 hafta hatta belki de daha fazla karantina veya hastane ortamında kalabiliriz hatta ölebiliriz. Sonuç olarak işyerimiz kapanır. Daha da önemlisi sağlığımız çöker!!

Kapanırsak 2 hafta ekonomi çökmez ama geriler.

Seçme durumun olsa hangisini seçerdin?

Her şeyden önce sağlık diyorsak esas şimdi savaşmaya hazır olmalıyız…

….

Başka bir konu da ;bazı insanların içinde yaşadığımız süreci Anavatan- Yavru vatan- Türk Tarafı- Rum tarafı meselesine döndürmesi.

Olay sağlık sevgili arkadaşlar olay virüs!

Rum tarafında virüs var mı? Var.

Tehlikeli mi? Evet.

Güney kendi içinde kapanmaya gitti mi? Gitti.

Kuzey- Güney arasında geçişler kapatıldı mı? Kapatıldı.

Türkiye’de virüs var mı? Var.

Türkiye’den gelenlere karantina uygulanıyor mu? Uygulanıyor.

Biz gidebiliyor muyuz? Hayır.

Elbette herkesin ekmek parası önemlidir. Elbette insanlar gidip çalışacak.

Kimse kimseyi neden orada çalışıyorsun diye sorgulayamaz. İsteyen istediği yerde gider çalışır, parasını kazanır.

Ancak bu süreçte Güney’de çalışan insanlarımız da bu kadar vaka varken, Güney kapanmaya gitmişken, insanların bu olaya sıcak bakmasını bekleyemez.

Gerekirse bu süreçte herkesin etkilendiği gibi, bu insanlarımız da ailesini bir süre göremeyecek. Gerekirse Güneyde konaklamak zorunda kalacak.

Gerekirse karantina merkezlerinde.

Zor mu ? Çok zor.

Söylemesi kolay mı ? Değil.

Ancak aynı durumda olan sağlık çalışanlarımız ve pek çok insan vardır.

Lütfen olayı milliyetçiliğe veya başka yönlere çekmeyelim.

Siyasete de alet etmeyelim.

Olay virüs. Olay sağlık. Olay ÖLÜM!

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16/01/2021 15:09