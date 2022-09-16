Kümeste yangın çıktı, hayvanlar telef oldu

Sütlüve Köyünde bir kümeste çıkan yangında hayvanlar telef oldu.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, dün saat 20:30 sıralarında, Sütlüce Köyünde Nergiz Sokak üzerinde bulunan Aliye MEAR’a ait evin bahçesindeki hayvan kümesinde, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu, kümesteki 2 adet kaz ile 2 adet tavus kuşu yanarak telef oldu.

19 adet sunta tahta, elektrik kabloları ve aksamları tamamen yanarken, 21 adet yemlik ise ısıdan dolayı zarar gördü.

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16/09/2022 11:56