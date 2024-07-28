Kumsal 200 metrede Türkiye üçüncüsü

ads ads ads ads
28/07/2024

ads
Kumsal 200 metrede Türkiye üçüncüsü

U14 Milli Atletimiz Kumsal Arsal, 200 metre branşında 27.95 derecesi ile Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Konya’da 27-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenen U14 Türkiye Şampiyonası’nda yüksek atlama branşında Erdinç İnçay ve Azra Avcı Türkiye şampiyonu, Kayla Uysal ise Türkiye üçüncüsü oldu. Yüksekçilerimizin ardından 200 metrede Kumsal Arsal Türkiye üçüncülüğünü elde etti

Kumsal Arsal'ı ve antrenörü Salih Boransel'i Atletizm Federasyonu kutladı.

28/07/2024 19:22
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Kumsal 200 metrede Türkiye üçüncüsü
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.