Kumsal Baskını Şehitleri Anıldı

Kumsal Şehitleri, Barbarlık Müzesi bahçesindeki Kumsal Baskını Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, dernekler, okul temsilcileri ile kurum ve kuruluşlar katıldı.

Çelenklerin protokol sırasına göre şehitler anıtına sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ile devam etti.

ŞHT. ERTUĞRUL İLKOKULU ÖĞRENCİSİ CEYLİN HEYBETLİ, ‘ULUSAL MARŞ’ ADLI ŞİİRİNİ OKUDU

Şehit Ertuğrul İlkokulu öğrencisi Ceylin Heybetli’nin ‘Ulusal Marş’ adlı şiirini okuduğu törende, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Komutanlığı’ndan Piyade Üstteğmen Emre Kağan Keskin ile Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Girne Bölge Başkan Yardımcısı Mehmetali Taluğ, günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptılar.

KESKİN: “GELECEK NESLİN SAĞLAM ADIMLARLA İLERİYE YÜRÜYEBİLMESİ İÇİN O GÜNLERİN ANILMASI ÇOK ÖNEMLİDİR”

Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Komutanlığı’ndan Piyade Üstteğmen Emre Kağan Keskin törende yaptığı konuşmada, 57 yıl önce bugün Rum - Yunan ikilisinin Enosis hayalini gerçekleştirmek için Akritas planını uygulamaya başlayarak masum insanları katlettiklerini anlatarak, gelecek neslin sağlam adımlarla ileriye yürüyebilmesi için o günlerin anılmasının önemine vurgu yaptı.

Keskin, “Bugün her ailede maalesef geçmişin acı hatıralarını bulmak mümkündür. 1974’e kadar adadaki varlığımızı korumak adına, tüm imkânsızlıklara, yokluklara ve verilen yüzlerce şehide rağmen, Kıbrıs Türk mücahit ve mücahideleri örnek bir direniş ve dayanışma sergilemiştir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türkü’nün 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı ile özgürlüğe kavuşmanın sevincini yaşadığını belirten Keskin, “Bugün özgür bir ülkede yaşıyorsak, hala Kıbrıs Türkü var ve bağımsız ise çocuklarımız gelecek günleri düşünebiliyorsa, kahraman şehitlerimize borçlu olduğumuzun bilinci içerisindeyiz” dedi.

TALUĞ: “1963 OLAYLARINDAKİ EN BARBAR CİNAYET”

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Girne Bölge Başkan Yardımcısı Mehmetali Taluğ, 24 Aralık 1963 tarihinde yaşanan Kumsal Baskınını anlattı.

Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı doktoru Binbaşı Dr. Nihat İlhan’ın küvette öldürülen eşi ve çocuklarının yaşadıklarını da anlatan Taluğ, bunun 1963 olaylarında Rumların işlemiş olduğu en barbar cinayet olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Barbarlık Müzesi’nin gezilmesiyle 24 Aralık Kumsal Baskını Şehitleri Anma Töreni sona erdi.

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24/12/2020 12:42