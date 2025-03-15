Kumsal, Türkiye ikinciliğine koştu

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Özcan Kutlu Türkiye U14 Salon Şampiyonası devam ediyor. Bursa’da yer alan şampiyonada 200 metre branşında piste çıkan Kumsal Arsal, Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi.



KKTC Atletizm Federasyonu’nun gelecek vaat eden atletlerinden Kumsal, şampiyonanın son gününde 200 metre branşında yarıştı. Seçme serisini 27.26’lık derecesi ile birinci olarak tamamlayan ve finale kalan Kumsal, finalde oldukça iyi bir performans göstererek 26.60’lık derecesi ile Türkiye ikincisi olarak gururlandırdı, birinciliği kıl payı kaçırdı. Yarışta birinci olan atlet 25.55 koştu.