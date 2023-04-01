Kumyalı - Pamuklu anayolunda kaza 1 yaralı

Kumyalı - Pamuklu anayolunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı

Polis basın subaylığından alınan bilgiye göre kaza şöyle oldu:

Saat 15:00 raddelerinde, Kumyalı-Pamuklu anayolunun 5-6 km'leri arasında, Esra TAŞAR (K-35), yönetimindeki JV 414 plakalı salon araç ile Kumyalı istikametinden Pamuklu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu , yolun solundan banket içerisine düşüp, tekrar yola çıktıktan sonra aracın kontrolünü kaybedip bu kez yolun sağından yoldan çıkarak takla atıp zeytin ağacına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip taburcu oldu.

Soruşturma devam ediyor

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01/04/2023 17:29