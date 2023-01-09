Kumyalı - Pamuklu yolunda 2 araç çarpıştı: 2 yaralı

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09/01/2023

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Kumyalı - Pamuklu yolunda 2 araç çarpıştı: 2 yaralı

Kumyalı - Pamuklu Anayolunda bu akşam meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 16:30 raddelerinde meydana geldi.

Silo ambarı  önlerinde, Osman Akbulut (E-60) yönetimindeki KR 881 plakalı salon araç ile Kumyalı istikametinden Pamuklu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan  Ahmet İLKHAN (E-57) yönetimindeki KC 683 plakalı araç ile çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, Ahmet İlkhan Gazimağusa Devlet Hastanesinde müşahede altına alınırken  Osman Akbulut ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

 Soruşturma devam etmektedir.

09/01/2023 20:13
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TAGS: Kumyalı - Pamuklu yolunda 2 araç çarpıştı: 2 yaralı
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