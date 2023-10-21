Kumyalı - Ziyamet anayolunda trafik kazası!
21/10/2023
Kumyalı - Ziyamet anayolunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, Kemal Bilir (E-23 ), yönetimindeki NA 110 plakalı salon araçla Ziyamet istikametinde seyrettiği sırada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.