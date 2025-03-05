Kumyalı-İskele ana yolunda zincirleme kaza… 4 yaralı var

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05/03/2025

Kumyalı-İskele ana yolunda zincirleme kaza… 4 yaralı var

Kumyalı-İskele ana yolunda bu sabah meydana trafik kazasında dört kişi yaralandı. Üç arabanın karıştığı kazaya, kavşakta bekleyen bir araca arkadan vurulması yol açtı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen göre, bugün saat 10.00 sıralarında, Karpaz’dan İskele’ye seyreden Mehmet Şahin Ayağ (E-22) yönetimindeki GT 774 plakalı araç, Mehmetçik’e dönmek için kavşakta bekleyen Hüseyin Kaptanlıgil (E-35) yönetimindeki MA 267 plakalı araca arkadan çarptı.

Savrulan GT 774 plakalı araç ise karşı istikametten gelen Rustam Jumayev (E-29) yönetimindeki UV 921 plakalı araca vurdu.

Kaza sonucu yaralanan GT 774 plakalı araç sürücüsü Mehmet Şahin Ayağ, MA 267 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Kaptanlıgil ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet DemiryüreK (E-35) ve Mehmet Yastı (E-42), tedavi için Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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TAGS: Kumyalı, İskele, zincirleme kaza
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