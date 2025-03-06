Kumyalı Ziyamet arasında kaza: İki kişi yaralandı

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06/03/2025

Kumyalı Ziyamet arasında kaza: İki kişi yaralandı

Kumyalı Ziyamet arasında trafik kazası oldu. Kazada iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza Gazimağusa- Karpaz Anayolunun, Kumyalı Ziyamet arasındaki kısmında meydana geldi. Tarık Kurt (E-34), yönetimindeki MP 061 plakalı araçla Ziyamet istikametinde seyrederken, dikkatsizlik sonucu, yolun solundan çıkarak yol kenarında bulunan toprak sete çarpıp takla attı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Tarık Kurt ve araçta yolcu olarak bulunan Ayla Kurt(K-3) Gazimağusa Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.

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TAGS: Kumyalı Ziyamet arasında kaza: İki kişi yaralandı
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