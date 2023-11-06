Kumyalı’da köpek katliamı

Kumyalı'da bir çok köpek zehirlenerek öldürüldü. Olayın failinin aracı güvenlik kameralarıyla tespit edilirken Barolar Birliği konuyla ilgili açıklama yaparak polisin adım atmasını istedi.

Kumyalıda yaşan hayvan katliamı sonra hayvanseverler ayağa kalktı.sessiz canların haklarını korumak ve onlara destek arama adına faaliyetler yürüten Altın Patiler Derneği,vatandaşı katillerin bulunması için destek olmaya çağırdı.

K. T. Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi, Kumyalı’da çok sayıda sahipli ve sahipsiz köpeğin ölümü ile neticelenen olayla ilgili açıklama yaptı.

Komite, “Olay görüntülerinde çift kabin bir araçtan poşet içerisinde bir şeyler atıldığı, akabinde de dakikalar içerisinde zehirlenen bir köpeğin zehir etkisi ile ölüm anı görülmektedir” diyerek, hayvanların zehirlenerek öldürülmesinin Fasıl 154 Ceza Yasası gerekse Hayvan Refahı Yasası’na göre yasak olduğunu belirtti.

K. T. Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi’nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Aldığımız bilgi ve bu bilgiye ilişkin kamera görüntüleri neticesinde bir açıklama yapma zaruriyetimiz doğmuştur; 4.11.2023 tarihinde Kumyalı’da çok sayıda sahipli ve sahipsiz köpeğin ölümü ile neticelenen olay görüntülerinde çift kabin bir araçtan poşet içerisinde bir şeyler atıldığı, akabinde de dakikalar içerisinde zehirlenen bir köpeğin zehir etkisi ile ölüm anı görülmektedir.

Hayvanların zehirlenerek öldürülmesi gerek Fasıl 154 Ceza Yasası gerekse Hayvan Refahı Yasasına göre yasaktır. Ülkemizde her geçen gün bu tip suçlarda ciddi bir artış gözlenmektedir ve bu tip suçların önlenmesi için caydırıcı ve etkin cezaların uygulanması gerekmektedir. Keza, zirai ilaç satışı ile ilgili uygulamaların gözden geçirilmesi ve denetlenmesi elzemdir.

Söz konusu olayda suçun fail ve/veya failleri ve/veya kullandıkları kabin araç kamera kayıtları ile tespit edilmiş olmasına rağmen, kolluk güçlerinin olayı ağırdan almasını ve keza, çevrede bulunan binalardan ek kamera kayıtlarını emare olarak alabileceği halde, hala almamasını anlamakta güçlük çekiyoruz.

Konu ile ilgili ivedi beklentilerimiz şu şekildedir:

1. Müşteki/şikayetçinin ve civardaki diğer kamera görüntülerinin emare olarak alınması;

2. Bölgede bulunan çift kabin araçlara ilişkin kayıtların araştırılması ve araç sahiplerinin ifadelerine başvurulması;

3. Bölgedeki zehir kalıntılarının araştırılıp emare olarak alınması ve zehre ilişkin analiz yapılarak komuoyu ile paylaşılması;

4. Son olarak, söz konusu olayı gerçekleştiren fail/veya faillerin yakalanması, soruşturulması ve mahkemeye çıkarılması gerekmektedir. Meselenin tüm şeffaflığı ile ortaya çıkarılması için olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.