Kumyalı'da plaj voleybolu anı turnuvası

Kumyalı Spor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen merhum Cemal Tekmanoğlu ve Sadık Karamansoylu Plaj Voleybol Anı Turnuvası tamamlandı. Genç yaşta aramızdan ayrılan Cemal Tekmanoğlu ile Sadık Karamansoylu plaj voleybol anı turnuvasına 16 takım katıldı. Kumyalı Halk plajında düzenlenen turnuva amatör sporcular katılımı ile renkli görüntülere sahne olurken, böylesi anlamlı turnuvaya katkı ve destek olunmaması tepkilere neden oldu.

Kumyalı Spor Kulübü tarafından düzenlenen turnuvada Fırat Kızıltunçlar-İbrahim Kahyaoğlu ikilisi şampiyon oldu. Turnuvada Tuğrul Kılıç-Muhammed Zengin ikilisi ikinci, Arda Bayram-Teoman Zahteroğluları ikilisi ise üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Ödüller

5.Cemal Tekmanoğlu vie Sadık Karamansoylu Plaj Voleybol Anı Turnuvası final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreninde kupaları Kumyalı Spor Kulübü Başkanı Hakan Ceylanlı ve merhum Sadık Karamansoylu’nun kardeşi Cafer Karamansoylu tarafından verildi.

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06/09/2021 23:19