Kundakçıdan ilginç savunma: İçinde ayı idrarı bulunan suyu içmek için kaynatıyordum

ABD’nin California eyaletinde geçen hafta başlayan Fawn Fire adlı yangın nedeniyle yaklaşık 10 bin dönümlük bir alan yandı ve yüzlerce ev kül oldu. Olaya ilişkin olarak 30 yaşındaki Alexandra Souverneva, ağır kundakçılık şüphesiyle tutuklandı. Sourneva ise yangını çıkardığını yalanlayarak, "İçinde ayı idrarı bulunan suyu kaynatmaya çalıştım" dedi.

Geçen Çarşamba öğleden sonra Shasta County'de başlayan Fawn Fire adlı yangın hızla yayıldı. Elinde çakmakla bulunan Alexandra Souverneva, ağır kundakçılık ile suçlanarak tutuklandı.

"AYI SİDİĞİ BULUNAN SUYU KAYNATMAYA ÇALIŞTIM"

Polis, Souverneva’nın yetkililere Kanada'ya doğru yürüyüş yapmaya çıktığını ve içinde ayı sidiği bulunan suyu içebilmek için kaynatmaya çalıştığını söylediğini bildirdi.

Öte yandan, birkaç kişi sivil polise başvurarak bir kadının bölgeye izinsiz girdiğini ve "mantıksız" davrandığını söyledi.

O akşamın ilerleyen saatlerinde itfaiyeciler, yangının başladığı yerin yakınındaki çalılıklarda Souverneva ile karşılaştı. Basın açıklamasına göre genç kadın itfaiyecilere başvurdu, susuz kaldığını ve tıbbi müdahaleye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Shasta İlçe Bölge Savcısı Stephanie A. Bridgett, cebinde çakmak bulunan Souverneva’nın olay yerinde tutuklandığını ve ağır kundaklanma ile suçlandığını söyledi.

İddiaya göre, Sounerva yürüyüşü esnasında içinde ayı sidiği olan bir su birikintisi buldu, bu suyu bir çay poşeti ile filtrelemeye çalıştı.

Ayrıca, yangına neden olduğu iddiasını reddeden Sounerva, "Çay poşeti yöntemi işe yaramadı. Ardından suyu kaynatmak için ateş yakmaya çalıştım, ancak toprak çok ıslaktı ve ateş yanmadı. Yine de suyu içtim ve dere yatağından yokuş yukarı yürümeye devam ettim” dedi.

BÖLGEDKEİ BİRÇOK YANGINLA BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Ancak, yetkililer şimdi Souverneva'nın ilçe ve eyaletteki diğer birçok yangınla bağlantılı olabileceğine inanıyor ve araştırıyorlar.

Bridgett, "İlçemizde bağlantılı olabileceği olası ek yangınların olduğunun farkındayız Souverneva, eyalet hapishanesinde en fazla dokuz yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Kasten veya dikkatsizce yangın çıkaran herhangi bir kişiyi yargılamaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

CALİFORNİA'DA BU YIL TOPLAM 2 MİLYON DÖNÜM ALAN YANDI

Öte yandan, Shasta County Şerif Ofisi, Pazartesi gecesi itibariyle Fawn Fire'ın yüzde 60 oranında kontrol altına alındığını söyledi. California Valisi Gavin Newsom, Shasta County için OHAL ilan etti. Orman yangınları bu yıl California’da ta yaklaşık 2 milyon dönüm alanı yaktı.

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28/09/2021 15:40