Kundakçının başka suçları da ortaya çıktı

Lefkoşa’da bir otelin balkonundaki eşyaları yakan kişinin, aynı gün bir bisiklet üzerine bırakılan sırt çantasını çaldığı da tespit edildi.

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05/04/2022

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Kundakçının başka suçları da ortaya çıktı

Lefkoşa’da bir otelin balkonundaki eşyaları yakan kişinin, aynı gün bir bisiklet üzerine bırakılan sırt çantasını çaldığı da tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’nın basın bültenine göre, dün saat 09.15’te, D.T.A.(E-22), Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’nde faaliyet gösteren bir otelin balkonunda bulunan iki internet vericisi, uydu anten kabloları ve kapalı ambarda muhafaza edilen 3 halının üzerlerine kasten yanıcı madde döküp kundakladı.

Olayla ilgili olarak tutuklanan D.T.A.’nın, yapılan ileri sorgulamasında, aynı gün Lefkoşa’da Kızılbaş bölgesinde, bir bisiklet üzerine bırakılan sırt çantasını ve içerisinde muhafaza edilen muhtelif eşyaları çaldığı da tespit edildi.

05/04/2022 13:47
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TAGS: hırsızlık, haber, kıbrıs
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