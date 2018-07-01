Kundaklama olayı ile ilgili 2 kişi tutuklandı

David’s People Bistro-Cafe’nin kundaklanmasıyla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

19 Haziran’da Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren “David’s People Bistro-Cafe” isimli iş yeri kundaklanmış, yangın iş yeri çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş ve çıkan yangın sonucu iş yeri içerisindeki 2 koltuk, 1 masa ve tente branda yanarak zarar görmüştü.

Meseleyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada, olayda bağlantısı olduğu tespit edilen D.D. (E-41) ve G.K. (E-19) tespit edilerek tutuklandı.

Bu arada, Girne’de, S.D. (E-26) kimlikli kişi, yasadışı kumar oynatan bazı internet sitelerine finans sağladığı gerekçesiyle tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, S.D. (E-26)’nin, dün 12:30-16:00 saatleri arasında internet üzerinden yasadışı kumar oynatan bazı sitelere finans sağladığı tespit edildi.