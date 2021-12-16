Kundaklamadan yargılandı, 16 ay hapis cezası aldı

Minareliköy Kirli Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Hatipoğlu Tic. LTD isimli geri dönüşüm fabrikasının avlusunda meydana gelen yangın meselesi ile ilgili yargılanan İsa Akdeniz, 16 ay hapis cezası aldı.

Sanık İsa Akdeniz, geri dönüşüm fabrikasında 11 Mayıs 2021 tarihinde, yaklaşık 3 ton kırılmış plastik ve avluda işlem görmemiş yaklaşık 300 ton atık naylonları kasten ateşe verip, 25 bin 250 TL zarar meydana gelmesine neden olmuştu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında kararı Soytaç açıkladı.

Murat Soytaç, sanığın işlediği suçun müebbet hapis cezası öngören en ağır suçlardan olduğuna değindi. Soytaç, sanığın “Bina İçerisindeki Eşyaları Ateşe Verme ve Kasti Hasar” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Soytaç, sanığın davasını kabul edip erken bitirmesini, olayda az bir hasar oluşmasını ve yangının büyümeden söndürülmesini, yangın dolayısıyla kimsenin bedensel zarara uğramamasını ve sanığın sabıkasız oluşunu lehine değerlendirdiklerini belirtti.

Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 16 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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16/12/2021 15:25