Kuni: Bakan Dinçyürek'ten basına bilgi verilmemesini istedik

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinde, Polis Genel Müdürlüğü bütçesinin görüşüldüğü oturumda gündeme gelen Yeni Doğan Skandalı ile ilgili açıklama yaptı.

PGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’nin, soruşturmanın hassasiyeti nedeniyle basına bilgi verilmesi konusunda Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yapılan istişarelere vurgu yapıldı. Açıklamada, “27 Ekim 2024 tarihinde olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüşülmüş ve ifadelerin temin edilip sorumluların tespit edilinceye kadar basına herhangi bir açıklamanın yapılmasının soruşturmayı sekteye uğratacağı ifade edilmiştir” denildi.

“Ailelere Haber Verilmemesi Yönünde Telkin Yapılmadı”

PGM, ailelere bilgi verilmemesi yönünde herhangi bir talimat ya da telkinde bulunulmadığını da belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bazı basın yayın organlarında yer alan, ailelere haber verilmemesi yönünde polisin bir telkinde bulunduğu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.”

“Yanlış Yorumlamalar Kamu Kurumlarını Yıpratır”

Polis Genel Müdürlüğü, olayla ilgili söylemlerin yanlış yorumlanmasının hem soruşturmanın seyrine zarar vereceğini hem de kamu kurumları ile yöneticilerini yıpratacağını vurguladı. Açıklamada, “Kamuoyunun hassasiyet gösterdiği böylesi önemli bir olayda, söylemlerin yanlış yorumlanması, Devletin Kurumları ile yöneticilerini yıpratmaktan öteye gitmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

PGM Basın Subaylığı, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirterek açıklamasını tamamladı.