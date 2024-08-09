Kupa 3'te turun ilk ayağında 25 maç oynandı

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçları sona erdi.

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09/08/2024

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Kupa 3'te turun ilk ayağında 25 maç oynandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 3. eleme turu ilk ayağı, oynanan 25 maçla tamamlandı.

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RAMS Başakşehir, Iberia Tiflis deplasmanında 1-0 kazandı. Başakşehir'in Iberia Tiflis'i elemesi durumunda play-off turunda karşılaşacağı olası rakibinin belirleneceği eşleşmede ise St Patrick's Athletic, sahasında Sabah'ı 1-0 yendi.

Turun rövanş karşılaşmaları 13-15 Ağustos'ta oynanacak.

Organizasyonda 3. eleme turunun ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Ararat-Armenia (Ermenistan) - Puskas Akademia (Macaristan): 0-1

Auda (Letonya) - Drita (Kosova): 1-0

Ordabasy (Kazakistan) - Pyunik (Ermenistan): 0-1

Ilves (Finlandiya) - Djurgarden (İsveç): 1-1

HJK (Finlandiya) - Decic (Karadağ): 1-0

Iberia Tiflis (Gürcistan) - RAMS Başakşehir: 0-1

Mlada Boleslav (Çekya) - Hapoel Beer Sheva (İsrail): 1-1

Ruzomberok (Slovakya) - Hajduk Split (Hırvatistan): 0-0

Silkeborg (Danimarka) - Gent (Belçika): 2-2

Brondby (Danimarka) - Legia (Polonya): 2-3

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Fehervar (Macaristan): 1-0

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Sheriff (Moldova): 3-0

Zürich (İsviçre) - Vitoria (Portekiz): 0-3

CSKA 1948 (Bulgaristan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

Osijek (Hırvatistan) - Zire (Azerbaycan): 1-1

Maccabi Petah Tikva (İsrail) - CFR Cluj (Romanya): 0-1

Ballkani (Kosova) - Larne (Kuzey İrlanda): 0-1

Botev Plovdiv (Bulgaristan) - Zrinjski (Bosna Hersek): 2-1

Corvinul (Romanya) - Astana (Kazakistan): 1-2

Kilmarnock (İskoçya) - Tromsö (Norveç): 2-2

Maribor (Slovenya) - Vojvodina (Sırbistan): 2-1

Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Flora Tallinn (Estonya): 1-1

Spartak Trnava (Slovakya) - Wisla Krakow (Polonya): 3-1

St Patrick's Athletic (İrlanda) - Sabah (Azerbaycan): 1-0

St Mirren (İskoçya) - Brann (Norveç): 1-1

09/08/2024 12:41
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TAGS: Kupa 3, tur, haber
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