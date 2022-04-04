Kupa finali Olimpiyat'ta
Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 Mayıs'taki final maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
04/04/2022
Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak stadyum belli oldu.
26 Mayıs'taki finali müsabakası Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oyanacak.
"Türkiye Futbol Federasyonu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:
TFF Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.
26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak."