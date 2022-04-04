Kupa finali Olimpiyat'ta

Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 Mayıs'taki final maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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04/04/2022

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Kupa finali Olimpiyat'ta

Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak stadyum belli oldu.

26 Mayıs'taki finali müsabakası Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oyanacak.

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

TFF Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.

26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak." 

04/04/2022 15:58
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TAGS: Kupa finali, Olimpiyat, spor
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