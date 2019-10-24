Kupa Galatasaray HDI Sigorta'nın

Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında, 2018-2019 sezonu Efeler Ligi şampiyonu Fenerbahçe HDI Sigorta ile AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Galatasaray HDI Sigorta karşılaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakayı Galatasaray HDI Sigorta 3-2 kazanarak Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu. Heyecan dolu karşılaşma TRT SPOR'dan naklen yayınlandı.

İlk set karşılıklı hatalar, bloklar ve ataklardaki eşitlikle başladı. Galatasaray HDI Sigorta, Burutay’ın etkili servisleri ve oyunuyla sayı farkını açmaya çalıştı. Sarı lacivertliler etkili blok yapsa da hücumda yapılan basit hatalarla sonuca gidemedi ve Galatasaray HDI Sigorta sette avantajı yakaladı. 17-17’den sonra hücum silahlarını devreye sokan sarı kırmızılılar, savunmada hata yapmayarak seti 25-23 kazandı ve maçta 1-0 öne geçti.

2. sette Fenerbahçe HDI Sigorta akıllı hücumlar yaparken, sarı kırmızılı takım defans, manşet ve blokta hatalar yaptı. Sarı lacivertliler 7-3’le maçın o ana kadar en farklı skorunu yakalayınca mola geldi. Sette her iki takımın servis kalitesi yüksek değildi. Fenerbahçe HDI Sigorta, hücum opsiyonlarını iyi kullanarak rakibin blok-defans yerleşimine izin vermedi. Sarı lacivertli takım üstün oynadığı seti 25-16 kazandı ve maçta durumu 1-1’e getirdi.

Fenerbahçe HDI Sigorta, üçüncü sete, ikinci setteki oyun üstünlüğünü sürdürerek başladı. Atak ve blokta rakibine üstünlük kurdu. Savunmada toparlanan Galatasaray HDI Sigorta 9-9’da eşitliği yakaladı. Oyun hakimiyetini yeniden ele alan sarı lacivertli takım bulduğu sayılarla teknik molaya 12-9 üstün girdi.

Galatasaray HDI Sigorta’da köşe oyuncuları sayı üretemeyince fark kapanamadı ve 18-14’de mola geldi. Sarı kırmızılı takımda defansta liberolar dahil manşet problemi yaşanınca sayı bulmakta zorlanan rakibi karşısında Fenerbahçe HDI Sigorta etkili hücumlarıyla sayı farkı artırdı ve seti 25-22 kazanarak maçta 2-1 üstünlüğü yakaladı.

4. sete sarı kırmızılı ekip iyi başladı. Defansta ve blokta toparlanan Galatasaray HDI Sigorta hücumda da sayı üretti. İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe HDI Sigorta, pas organizasyonlarında hatalar yapan rakibine karşı Ter Maat’ın sayılarıyla durumu 16-16’da eşitledi. Karşılıklı sayılarla geçen setin son bölümü büyük çekişmeye sahne oldu 23-24’te sarı-lacivertli takım mola aldı. Galatasaray HDI Sigorta kritik anlarda hata yapmadı ve seti 25-23 kazandı ve maçı final setine taşıdı: 2-2.

Final setine sarı kırmızılı takım etkili başladı. Üst üste sayılar bulan Galatasaray HDI Sigorta’da Selçuk’un Venno ısrarı, pasör çaprazını oldukça yordu. Fenerbahçe kaçırdığı servislerle rakibine yaklaşma şansını elinden kaçırdı ve saha değişimine 8-4 üstün giren taraf Galatasaray oldu.

Burutay Subaşı’nın etkili hücum ve servisiyle sarı kırmızılı takım farkı açtı ve 13-6 üstünlüğü ele geçirdi. Galatasaray seti 15-6 maçı da 3-2 kazanarak kupanın sahibi oldu.

TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynan maçı 4 bin 250 biletli seyirci izledi. Öte yandan maçın en değerli oyuncusu Galatasaray HDI Sigorta’dan Burutay Subaşı seçildi.

Efeler Ligi ve Kupa Voley'in son şampiyonu sarı-lacivertli takım, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı daha önce 3 kez müzesine götürmüştü.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erdal Akıncı, Ayşim Erginay

Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Higaldo, Oğuzhan Karasu (Caner Dengin, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Oğulcan Yatkın)

Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Venno (Burak Mert, Antonov, Selim Kalaycı, Van Berkel, Ertuğrul Gazi Mert)

Setler: 23-25, 25-16, 25-22, 23-25, 6-15

Süre: 134 dakika (31, 25, 32, 31, 15)

Halkbank, 4 kezle kupayı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ziraat Bankası da organizasyonda birer kez mutlu sona ulaşmıştı.

24/10/2019 09:03