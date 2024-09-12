Kupada 2. tura çıkan 12 takım daha belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda bugün 12 maç oynandı.

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12/09/2024

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Kupada 2. tura çıkan 12 takım daha belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda bugün 12 maç oynandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Çankırı Futbol SK-Kırıkkale FK: 1-2

Dersimspor-Adıyaman FK: 0-7

Bayburt Özel İdare-Serhat Ardahanspor: 2-0

Şırnak Petrol SK-Kurtalanspor: 4-1

Bitlis Özgüzelderespor-Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap SK: 2-0

Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Kars 36 Spor: 3-1

Kahramanmaraşspor-Nevşehir Belediyespor: 1-0

Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Futbol SK: 1-0

Bucak Belediye Oğuzhanspor-Denizlispor: 6-5

Yeşil Yalova FK-Yeni Çanspor: 3-0

Zonguldak Kömürspor-Bartınspor: 2-0

Uşakspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 4-0

12/09/2024 10:53
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TAGS: Kupada 2., tur
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