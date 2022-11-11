Kupada 5. tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kuraları Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi.
11/11/2022
20, 21 ve 22 Aralık tarihlerinde tek maçlı eleme sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda eşleşmeler belli oldu.
Fenerbahçe, İstanbulspor ile eşleşirken, Trabzonspor'un rakibi Yılport Samsunspor oldu.
Galatasaray başkent ekibi Ankara Keçiörengücü'ne rakip oldu. Beşiktaş'ın eşleştiği takım ise Şanlıurfaspor oldu.
Medipol Başakşehir ise Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Göztepe ile eşleşti.
İşte 5. tur eşleşmeleri:
Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor
MKE Ankaragücü - Tuzlaspor
Fatih Karagümrük - Uşakspor
Bitexen Giresunspor - Karacabey Belediyespor
Fenerbahçe - İstanbulspor
Yukatel Kayserispor - Gençlerbirliği
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
Trabzonspor - Yılport Samsunspor
Corendon Alanyaspor - Eyüpspor
Medipol Başakşehir - Göztepe
Fraport TAV Antalyaspor - Manisa FK
Gaziantep FK - Boluspor
Kasımpaşa - Hangikredi Ümraniyespor
Beşiktaş - Şanlıurfaspor
Galatasaray - Ankara Keçiörengücü
Arabam.com Konyaspor - Bodrumspor