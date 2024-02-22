Kupada Çeyrek Final Kuraları Çekildi
22/02/2024
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Kupada çeyrek final ilk maçları 6 Mart 2024 Çarşamba, rövanş maçları ise 20 Mart 2024 Çarşamba günü oynanacak. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu daha önce açıklanan Yarı Final tarihlerinin de güncellendiğini ifade ederk, yarı final ilk maçlarının 3 Nisan 2024 Çarşamba, rövanşlar ise 17 Nisan 2024 Çarşamba günü oynanacak.
KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonucunda eşleşmeler şu şekilde oldu;
Doğan Türk Birliği - Mağusa Türk Gücü
Miracle Karşıyaka ASK - Miracle Değirmenlik SK
Tremeşeli H. Dumlupınar TSK - Yenicami AK
Göçmenköy İYSK - Cihangir GSK