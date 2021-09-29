Kupada ikinci tur başladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eleme mücadelesi oynanan 6 karşılaşmayla başladı.

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29/09/2021

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Kupada ikinci tur başladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eleme mücadelesi oynanan 6 karşılaşmayla başladı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan 2. tur mücadelesinin ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor: 0-1

Karbel Karaköprü Belediyespor-Kızılcabölükspor: 2-0

Nevşehir Belediyespor-Fethiyespor: 3-0

Belediye Derincespor-Formül Erbaaspor: 2-1

Edirnespor-Çatalcaspor: 3-0

İçel İdmanyurdu-Bitexen Düzcespor: 1-1 (5-6 penaltılarla)

29/09/2021 10:06
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TAGS: Ziraat Türkiye Kupası, spor, futbol, haber
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