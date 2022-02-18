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Kupada ilk finalist Fenerbahçe Beko

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18/02/2022

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Kupada ilk finalist Fenerbahçe Beko

Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi. Rakibini 64-49 mağlup eden sarı lacivertliler, kupada adını finale yazdıran ilk ekip oldu.

Bitci Türkiye Kupası yarı final maçı, derbi heyecanına sahne oldu. Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef, Bursa'da karşı karşıya geldi.

Tofaş Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı 64-49 kazanan sarı lacivertliler, kupada adını finale yazdıran ilk ekip oldu.

Kötü tezahürat nedeniyle tribünler boşaltıldı

Karşılaşma, iki takım taraftarlarının yaptığı kötü tezahürat ve çıkardıkları saha olayları nedeniyle sık sık durdu.

Maçın hakemlerinin uyarılarının ardından devam eden karşılaşma, 29. dakikada taraftarlar tarafından atılan patlayıcı maddenin ardından tekrar durdu.

Tribünlerin boşaltılmasına karar verildikten sonra basketbolcular ve hakem heyeti soyunma odasına gitti.

Taraftarların salonu terk etmesinin ardından müsabaka kaldığı yerden devam etti.

18/02/2022 20:19
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TAGS: Kupada ilk finalist Fenerbahçe Beko
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