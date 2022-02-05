Kupada kuralar çekiliyor

Bitci Erkekler Türkiye Kupası ve Bitci Kadınlar Türkiye Kupası kura çekimleri 7 Şubat Pazartesi günü çekilecek.

Bitci Erkekler Türkiye Kupası kura çekimi 7 Şubat Pazartesi günü saat 12.00’de, Bitci Kadınlar Türkiye Kupası kura çekimi ise yine aynı gün saat 14.00’te Sinan Erdem Spor Salonu Court Side Lounge’da gerçekleştirilecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk devre müsabakalarının ardından Bitci Erkekler Türkiye Kupası’nda yer alacak 8 takım belli oldu.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, puan durumunda ilk 8 sırada yer alan; Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Darüşşafaka, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol ve Tofaş, kupada mücadele etme hakkını elde etti.

Formata göre ligin ilk yarısını ilk 4’te tamamlayan ekipler (Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Darüşşafaka, Galatasaray Nef) ile ikinci 4’te bulunan takımlar (Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol, Tofaş) 2 torbaya ayrılacak ve eşleşmeler kura çekimi ile belirlenecek. Ayrıca ev sahibi avantajını elde edecek ekip için de bir kura çekimi olacak.

15-16 Şubat 2022 tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finale kalan ekipler, Dörtlü Final organizasyonu için Bursa’da bir araya gelecek.

18-20 Şubat 2022 tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda lig sıralamasında lider olan ekibin çeyrek final eşleşme galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi; lig ikincisinin çeyrek final eşleşme galibi ile lig üçüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi karşı karşıya gelecek.

Bitci Kadınlar Türkiye Kupası Mersin’de Düzenlenecek

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ilk devre müsabakalarının ardından Bitci Kadınlar Türkiye Kupası’nda yer alacak takımlar da belirlendi.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, puan durumunda ilk 8 sırada yer alan; Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor, Nesibe Aydın, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Botaş ve Hatayspor, kupada mücadele etme hakkını elde etti.

Formata göre ligin ilk yarısını ilk 4’te tamamlayan ekipler (Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor, Nesibe Aydın) birinci torbada, ikinci 4’te bulunan takımlar (Botaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Hatayspor) ikinci torbada yer alacak. Eşleşmeler kura çekimi ile belirlenecek.

22-23 Mart 2022 tarihlerinde Mersin’de oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından 24 Mart 2022’de yarı final karşılaşmaları oynanacak. Bitci Kadınlar Türkiye Kupası’nda final karşılaşmasının tarihi ise 26 Mart 2022 Cumartesi olacak.

Not: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ilk devre sonu itibarıyla 5-8. takımların sıralamaları netleşmediği için takımlar harf sırasına göre yazılmıştır.

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05/02/2022 10:29