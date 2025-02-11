Kupada yarı final gecesi

Teska & Cahit Necipoğlu Federasyon Kupası’nda finalistler bu gece belli olacak.

Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanacak olan yarı finallerde saat 18.00’de Base Basketbol – Caesar Larnaka Gençler Birliği karşı karşıya gelecek.

Yarı finalin diğer maçında saat 20.00’de Gönyeli KoopBank – Cortado Adaspor mücadele edecekler.

Kupada finaller 17 Şubat Pazartesi akşamı Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.