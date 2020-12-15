Kupa Gelir ve Vergi Dairesi'nin

Merhum iş insanı ve sporsever Hasan Ramadan Cemil anısına 7. kez gerçekleşen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda şampiyon Gelir ve Vergi Dairesi oldu.

Gelir ve Vergi Dairesi ile Merkezi Cezaevi arasında oynanan final maçını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi başkanı Teberrüken Uluçay da Ramadan Cemil İşletmeleri direktörü Işın Ramadan Cemil ve organizatör İbrahim Özsoy ile birlikte izledi.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında Gelir ve Vergi Dairesi, Merkezi Cezaevi’ni normal süresi 5-5 biten final maçını penaltı vuruşları sonrasında kazanarak şampiyon oldu.





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15/12/2020 08:50